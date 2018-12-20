Овечкин предложил Кросби подраться во время матча

SPORTSNET / YouTube

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вступил в конфликт с форвардом «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

В начале первого периода между Томом Уилсоном из «Вашингтона» и Джеймисоном Олексяком из «Питтсбурга» произошла драка. Сразу после этого Овечкин и Кросби вступили с словесную перепалку. «Почему ты не подрался с ним [Олексяком]?» — спросил Кросби. В ответ россиянин предложил сопернику подраться с ним. Нападающий «Пингвинс» на реплику никак не отреагировал.

Встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 1:2. После 33 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» с 43 очками занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 38 очками после 34 матчей располагается на девятой строчке.

В прошлом сезоне Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

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