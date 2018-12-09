Овечкин возглавил снайперскую гонку НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и возглавил снайперскую гонку турнира. Видео появилось на YouTube-канале NHL Россия.
Овечкин отличился в конце первого периода, сделав счет 3:0 в пользу «Вашингтона». «Кэпиталс» одержали победу — 4:0.
Российский форвард с 22 заброшенными шайбами вышел на первое место в снайперской гонке нынешнего сезона, обойдя Патрика Лайне из «Виннипег Джетс» и канадца Брейдена Пойнта из «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которых по 21 шайбе.
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