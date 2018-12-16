Овечкин снова забил и поставил личный рекорд

@Capitals / Twitter

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз» и установил личный рекорд. Видеозапись опубликована в Twitter столичной команды.

Овечкин отличился во втором периоде, сделав счет 3:3. Россиянин набрал очки в 14-м матче подряд, что стало для него рекордом. За этот период на его счету 23 балла по системе «гол+пас» (17+6). В предыдущих двух встречах Овечкин оформил по хет-трику.

Матч с «Баффало» завершился победой «Вашингтона» по буллитам. Победный бросок на счету Овечкина.

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