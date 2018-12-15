Овечкин повторил свой рекорд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной». Таким образом он продлил результативную серию до 13 матчей и повторил личный рекорд января-февраля 2007 года. Об этом сообщает Sports.ru.

Встреча завершилась со счетом 5:6 Б — «Вашингтон» переиграл «Каролину» по булитам. Для россиянина это второй подряд хет-трик. До этого он отметился им в матче против «Детройт Ред Уингс».

Клубный рекорд остается за Майклом Гартнером — 17 матчей. В соперничестве бомбардиров Овечкин занял пятое место с 42 (28+14) очками в 31 матче.

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