Овечкин побил рекорд Павла Буре

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс» и превзошел по данному показателю соотечественника Павла Буре. Об этом сообщает PR-служба НХЛ в своем Twitter-аккаунте.

Овечкин записал на свой счет 21-й хет-трик в карьере, обойдя всех россиян в НХЛ. Буре 20 раз отмечался тремя заброшенными шайбами за игру. Овечкин делит 12-е место по данному показателю с канадцами Ричардом Мартином и Гленом Андерсом. На 11-м месте расположился фин Теему Селянне. Наибольшее количество хет-триков за карьеру забросил канадец Уэйн Грецки.

Благодаря шайбам Овечкина «Вашингтон» крупно обыграл «Детройт» со счетом 6:2. Форвард признан звездой игрового дня в НХЛ. Для россиянина хет-трик стал первым с ноября 2017-го. C 25 шайбами 33-летний форвард продолжает лидировать в споре бомбардиров лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, защищая цвета «Кэпиталс». В составе столичного клуба он завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Он является рекордсменом команды по количеству набранных очков, заброшенных шайб и сыгранных матчей.

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