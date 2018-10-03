Овечкин назвал условие для завершения карьеры

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился ожиданиями перед стартом нового сезона и рассказал о том, чего ему не хватает для завершения карьеры. Его слова передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Знаю по своему опыту: когда ты играешь против обладателей Кубка Стэнли, настраиваешься на матч по-особому. Сильнее мотивация доказать, что ты не уступаешь чемпионам. Понимаю, что теперь против нас все будут играть именно так», — считает Овечкин. Он также прокомментировал планы на будущие трофеи. «В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры — и все, можно заканчивать», — заключил 33-летний форвард.

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В сезоне-2017/2018 Овечкин привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли. Трофей стал первым в истории команды, а сам россиянин был признан самым ценным игроком стадии плей-офф.

Россиянин выступает в составе американского клуба с 2005 года. До этого Овечкин защищал цвета московского «Динамо».

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