Самым популярным игроком НХЛ стал россиянин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан самым популярным игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sports Business Daily.

Общее число подписчиков Овечкина в Twitter, Instagram и Facebook превысило 4,2 миллиона человек. Ближайшим преследователем россиянина является защитник «Нэшвилл Предаторс» Пи-Кей Суббан (2,1 миллиона фолловеров). На третьей строчке расположился голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист (1,6 миллиона подписчиков).

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Кроме того, 33-летний Овечкин является единственным представителем НХЛ, имеющим более миллиона подписчиков в Instagram (1,4 миллиона человек) и более двух миллионов фолловеров в Twitter (2,7 миллиона). Помимо Овечкина в топ-25 по популярности в соцсетях вошел еще один российский хоккеист — нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко (15-е место, 580 тысяч подписчиков).

В сезоне-2017/2018 Овечкин в составе «Вашингтона» впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли. Трофей стал первым в клубной истории, а россиянин был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

Овечкин защищает цвета «Кэпиталс» с 2005 года и является капитаном команды.

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