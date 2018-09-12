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Овечкин подарил надежду на мужественность Неймару

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Неймар и Александр Овечкин

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин подарил форварду сборной Бразилии Неймару свой игровой свитер с автографом. Фотографию спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Игроки встретились после матча Бразилия — Сальвадор, который состоялся в США. Неймар в этом матче отметился забитым мячом и тремя результативными передачами, что помогло его команде разгромить соперника со счетом 5:0.

В комментариях к фотографии пользователи выразили надежду на то, что после встречи с хоккеистом Неймар станет более мужественным. Они также заметили, что свитер Овечкина бразильцу явно не по размеру.

Неймар столкнулся с критикой из-за своих симуляций во время чемпионата мира в России. Издание RTS Sport подсчитало, что за четыре игры он пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Его поведение на поле стало поводом для многочисленных шуток. Так, на YouTube появилось видео, на котором дети, вдохновленные Неймаром, массово падают на поле и изображают сильнейшую боль. А португальская служба экстренной помощи (INEM) поместила фотографию страдающего бразильца на плакат о ложных вызовах врача.

Овечкин в 2018 году впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

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