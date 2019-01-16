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Белорус из UFC пообещал всегда драться в России под советский гимн

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Андрей Орловский

Боец смешанного стиля (ММА) Андрей Орловский, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что будет выходить на все поединки в России под гимн СССР. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт».

«Да, я не россиянин, но я родом из Советского Союза, моя жена — россиянка и родственники — россияне», — заметил Орловский. Он также отказался подтвердить, что выступит на шоу UFC в Санкт-Петербурге в апреле. Орловский подчеркнул, что ждет, когда будет официально объявлена дата его следующего боя.

В сентябре белорусский боец выступил на турнире UFC Fight Night 136 в Москве. На бой против россиянина Шамиля Абдурахимова он вышел под советский гимн. В итоге Орловский проиграл судейским решением.

Для 39-летнего спортсмена это поражение стало 18-м в карьере при 27 победах. В последних десяти поединках Орловский проиграл восемь раз.

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