Белорусский боец UFC со скандалом покинул эфир на российском телевидении

Белорусский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский покинул студию «Матч ТВ» во время прямого эфира. Видео опубликовано на YouTube-канале «Бойцовский мир».
Пока на экране демонстрировались кадры поражения Орловского в бою против Алестара Оверима, ведущие рассуждали о неудачах спортсмена, при этом не обращаясь к нему лично. 39-летний боец сперва поинтересовался, идет ли беседа в прямом эфире, после чего отказался продолжать интервью. По мнению Орловского, журналисты занимались продвижением российских бойцов.
Орловский примет участие в первом в России событии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которое пройдет 15 сентября. Соперником белоруса станет российский боец Шамиль Абдурахимов.
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