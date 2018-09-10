Украинский боец UFC поведал об обвинениях в измене и решении стать россияином

Украинский боец смешанного стиля (UFC) Никита Крылов рассказал о желании получить российский паспорт. Интервью со спортсменом опубликовано в издании «Спорт-Экспресс».

«Что пишут в соцсетях? Как-то приехал в Киев, и ребята выложили в Instagram видео, что я там тренируюсь. Сразу появился пост с предложением отловить предателя. Сейчас я вообще не могу туда попасть, позиция насчет меня только крепнет. Но меня это не интересует. Единственное, что понимаю — карма свое возьмет», — отметил Крылов.

Он также добавил, что с большим желанием вышел бы на бой под флагом Луганской народной республики (ЛНР), чем под украинским. Крылов заявил, что уже начал оформление российского гражданства. Спортсмен подал документы и ожидает результатов.

В первом событии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, которое пройдет 15 сентября, Крылов сойдется в октагоне против поляка Яна Блаховича. Украинец выступал под эгидой промоушена с 2013 по 2016 год и вновь подписал контракт с UFC. Помимо этого, Крылов известен по выступлениям в российской организации Fight Nights. В профессиональной карьере Крылов одержал 24 победы и потерпел 5 поражений.

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