Украинский боец Крылов уволен из UFC

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMAJunkie.

Крылов, проведший под эгидой UFC 12 поединков, был исключен из официальных списков бойцов на сайте организации. В последнем бою в декабре 2016 года он проиграл латвийцу Мише Циркунову удушающим приемом.

Украинец подписал контракт с UFC в августе 2014 года. Он начал выступления в тяжелой весовой категории, но спустился в полутяжелый вес уже после двух боев. До поражения от Циркунова в активе Крылова была серия из пяти побед подряд.

Всего 24-летний спортсмен провел 26 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 21 победу и потерпел 5 поражений.