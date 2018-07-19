Поединок российского бойца возглавит московский турнир UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проведет поединок против новозеландца Марка Ханта в рамках московского турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте организации.

Бой Ханта и Олейника будет пятираундовым. Другие участники турнира до сих пор не определены.

«Я очень уважаю российских спортсменов. Думаю, что Олейник будет таким же крепким, как и я. Но я приложу все усилия для победы. Ему предстоит провести длинную ночь, если он выйдет из второго или третьего раунда. Мой стиль поможет победить мне», — заявил Хант.

Первый в истории российский турнир UFC пройдет в Москве 15 сентября. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Олимпийский».

В активе Олейника 68 поединков, в которых он одержал 56 побед, 11 раз потерпел поражение, один бой завершил вничью. Хант провел 26 боев, из них 13 закончились победами, 12 — поражением и один — вничью, еще один поединок признан несостоявшимся.

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