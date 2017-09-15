Боец UFC рассказал о готовности умереть в поединке

Новозеландский боец смешанного стиля Марк Хант, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался, что готов умереть в октагоне. Об этом он написал в колонке на сайте Playersvoice.com.

«Скорее всего, я буду драться до конца жизни. Раньше я получал 300 долларов в неделю, а теперь стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов планеты. Я чувствую, что это мое предназначение. Мне предназначено судьбой драться. Если я умру в бою, то это нормально. Просто надеюсь, что это произойдет в честном и справедливом поединке», — написал Хант.

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В середине августа американский боец ММА Рондел Кларк скончался в больнице после перенесенного в поединке нокаута. За месяц до этого от травм, полученных в бою умер американец Доншэй Уайт.

Хант выступает в UFC с 2010 года. С тех пор новозеландец провел под эгидой организации 15 боев, в которых одержал восемь побед и потерпел пять поражений. Один поединок завершился ничьей, еще один был признан несостоявшимся из-за обнаруженного у его соперника допинга. Да выступлений в UFC Хант выступал в японском промоушене Pride.