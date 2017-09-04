20-летний регбист умер после силового приема соперника

Регбист аргентинского клуба «Берасатеги» Гонсало Кастро умер во время матча третьего дивизиона чемпионата страны с «Мори». Об этом сообщает Clarin.

В одном из эпизодов матча 20-летний спортсмен в борьбе с соперником получил удар коленом в грудь и упал на газон. Кастро попросил замену, за пределами поля его осмотрели врачи. Через некоторое время у пострадавшего начались судороги, ему вызвали скорую. Медики долго не приезжали, его повезли в больницу на обычном автомобиле. По дороге Кастро скончался от сердечного приступа.

Руководство «Берасатеги» выразило соболезнования родным и близким игрока.

16 августа американский боец смешанного стиля (ММА) Рондел Кларк умер в больнице после перенесенного в бою с Райаном Данном нокаута. Кларку стало плохо после остановки поединка, врачи не смогли его спасти.