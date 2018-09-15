Белорусский боец UFC вышел на бой под гимн СССР

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Абдурахимов единогласным решением судей победил белоруса Андрея Орловского на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 136 в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский». Орловский вышел на бой под гимн СССР. В итоге бой продлился все три раунда, 37-летний Абдурахимов выиграл судейским решением: 30-27, 29-28, 30-27.

Fight Night 136 стал первым турниром под эгидой UFC, проводимом в России. В главном бою шоу россиянин Алексей Олейник встретится с Марком Хантом из Новой Зеландии.

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