Тактаров разглядел в Нурмагомедове неуверенность в себе

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров прокомментировал конфликт между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и рэпером, основателем лэйбла Black Star Тимати. Слова спортсмена приводит телеканал «360».

«Обычно, если спортсмен отвлекается, значит, он волнуется, не уверен в себе. Нельзя одному человеку решать все за одну нацию», — полагает Тактаров. По его мнению, поведение Нурмагомедова связано с подготовкой к предстоящему бою. «Человек может вспылить в любую секунду, как беременная женщина. Организм не получает еду, нервная нагрузка перед боем. Другое дело, зачем же отвлекаться на это дело, если спортсмен сам начал, это очень плохо», — добавил он.

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Конфликт в социальных сетях между бойцом и рэпером разгорелся после того, как Нурмагомедов одобрил отмену концерта другого представителя Black Star — Егора Крида. После этого Тимати записал видеообращение к бойцу, где указал ему на неправоту. Нурмагомедов ответил эмоциональным постом в Instagram, отметив, что «каждая тварь ответит за свои слова».

9 сентября стало известно, что Крид не будет выступать в Дагестане. Концерт был отменен из-за многочисленных угроз в адрес музыканта.

Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 6 октября ему предстоит защита титула в бою против Макгрегора.

Тактаров — первый россиянин, выигравший турнир UFC. В финале UFC 6 в 1995 году россиянин одолел Фрэнка Эббота.

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