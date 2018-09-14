Бойца UFC отлучили от спорта до 2044 года

Боец смешанного стиля, итальянка Мара Борелла, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), получила 26-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает MMA Today.

Итальянское антидопинговое агентство отлучило Бореллу от спорта на 26 лет. Запрет для 32-летней спортсменки истечет только 2044 году. Итальянку уличили в том числе и в распространении запрещенных веществ.

В 2012 году Борелла стала одним из фигурантов уголовного дела, связанного с распространением и продажей марихуаны и кокаина. По данным следствия, она продавала наркотики в зале, где занималась MMA.

Последний бой под эгидой UFC итальянка провела в январе 2018-го. В том поединке она уступила американке Кэтлин Чукагян. В профессиональной карьере Борелла одержала 12 побед и потерпела пять поражений.

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