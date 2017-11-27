Передумавший сдавать поединок боец UFC получил срок

Корейского бойца смешанного стиля (ММА) Тэ Хюн Банга приговорили к 10 месяцам тюрьмы за участие в договорном поединке. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Банг встречался с американцем Лео Кунцем в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сеуле в ноябре 2015 года. Перед боем коэффициенты на победу Кунца резко сократились. Кореец одержал победу раздельным решением судей.

Позднее стало известно, что теневые букмекеры предлагали Бангу сдать бой. На победу Кунца поставили порядка двух миллионов долларов, что вызвало уменьшение коэффициентов. Корейцу заплатили 88 тысяч долларов, половину суммы он поставил на соперника. Руководство UFC заинтересовалось скачком коэффициентов и вызвало Банга на разговор. После этого он решил драться честно и победил. Суд Южной Кореи приговорил спортсмена к 10 месяцам тюрьмы за получение взятки и мошенничество.

34-летний Банг провел 28 боев в профессиональной карьере. В его активе 18 побед при 10 поражениях.