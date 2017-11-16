Ван Дамм потренировался с бывшим чемпионом UFC

Бельгийский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм провел тренировку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандтом. Видео было опубликовано на YouTube-канале MMA FOCUS.

Занятие прошло в тренировочном зале Alpha Male, который находится в Сакраменто (штат Калифорния, США) и считается одним из сильнейших в мире. С Гарбрандтом 57-летний актер отработал ударную технику.

26-летний Коди Гарбрандт владел титулом чемпиона UFC в легчайшем весе с 2016 года, но утратил его 4 ноября, проиграв Ти Джею Диллашоу.