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Российский боец UFC попался на допинге

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Майрбек Тайсумов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Майрбек Тайсумов получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

В пробах мочи 30-летнего Тайсумова от 15 сентября 2018-го (дата турнира UFC в Москве) были обнаружены следы анаболического препарата. Боец помог в расследовании инцидента, предоставив USADA упаковки пищевых добавок, которые он употреблял во время подготовки к турниру. В составе одной из добавок был найден запрещенный препарат. Тайсумов принял дисквалификацию, которая отсчитывается с 8 октября 2018-го, и фактически уже ее отбыл.

Тайсумов одержал победу над Десмондом Грином на UFC в Москве. С тех пор россиянин не получал боя в UFC. Основным препятствием для Тайсумова является проблема с получением визы в США. Проживает спортсмен в Австрии.

Тайсумов одержал 27 побед и потерпел пять поражений.

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