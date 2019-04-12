Российский боец UFC попался на допинге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Майрбек Тайсумов получил шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).
В пробах мочи 30-летнего Тайсумова от 15 сентября 2018-го (дата турнира UFC в Москве) были обнаружены следы анаболического препарата. Боец помог в расследовании инцидента, предоставив USADA упаковки пищевых добавок, которые он употреблял во время подготовки к турниру. В составе одной из добавок был найден запрещенный препарат. Тайсумов принял дисквалификацию, которая отсчитывается с 8 октября 2018-го, и фактически уже ее отбыл.
Тайсумов одержал победу над Десмондом Грином на UFC в Москве. С тех пор россиянин не получал боя в UFC. Основным препятствием для Тайсумова является проблема с получением визы в США. Проживает спортсмен в Австрии.
Тайсумов одержал 27 побед и потерпел пять поражений.