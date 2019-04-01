Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

USADA приняло такое решение после того, как боец отказался от сдачи пробы вне соревновательного периода. Данное нарушение стало третьим со стороны Магомедова. В октябре 2018-го в пробах спортсмена обнаружили следы анаболических препаратов.

Первое нарушение антидопинговых правил для Магомедова привело к двухлетней дисквалификации. В 2016-м в его организме обнаружили следы запрещенного препарата остарина.

32-летний Магомедов в последний раз выходил в октагон под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2015. Тогда россиянин победил судейским решением американского бойца Шона Джордона. Победа стала третьей к ряду с момента дебюта в организации.

Всего тяжеловес одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В России боец выступал под эгидой таких организаций, как Pro FC и Fight Nights.

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