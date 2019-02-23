Российского бойца UFC дисквалифицировали за допинг

Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает MMA Fighting.

Согласно результатам тестов, которые проводило Американское антидопинговое агентство (USADA), в организме Муртазалиева были обнаружены следы стероида дростанолона. Первый анализ был взят в октябре 2018 года. Таким образом, Муртазалиев сможет вернуться в октагон не раньше октября 2020-го.

Боец-средневес дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в сентябре 2018-го и нокаутировал Си Би Доллэуэя во втором раунде. Муртазалиев согласился на поединок за неделю до турнира, заменив соотечественника Артема Фролова.

Всего за карьеру спортсмен провел 16 боев, одержал 14 побед и потерпел два поражения.

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