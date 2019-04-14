Нурмагомедов обратился к претенденту на свой титул

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итоги поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за титул временного чемпиона в легком весе между американцами Дастином Порье и Максом Холлоуэем. Запись доступна в Twitter-аккаунте россиянина.

30-летний спортсмен заявил, что не согласен с судьями относительно исхода поединка. По его мнению, бой вышел ничейным. При этом боец отметил, что достижение победителя Порье нельзя отрицать.

«Дастин, встретимся в сентябре», — написал Нурмагомедов. Он добавил к записи изображения орла и бриллианта (американец известен под прозвищем Бриллиант — прим. «Ленты.ру»).

Ранее 14 апреля Порье победил Холлоуэя. 30-летний американец стал временным чемпионом UFC в легком весе. Планируется, что осенью он выйдет в октагон против действующего обладателя титула — Нурмагомедова.

Россиянин с октября 2018-го отбывает дисквалификацию за участие в беспорядках на UFC 229 после его поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Ввиду того, что отстраненный Нурмагомедов не мог защищать титул, в UFC запланировали бой за титул временного чемпиона. От участия в поединке отказался бывший временный чемпион американец Тони Фергюсон.

Порье одержал 25-ю победу в MMA. Американец потерпел пять поражений. Нурмагомедов ни разу не уступал. В активе россиянина 27 побед.

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