Нурмагомедов нашел себе соперников

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал имена потенциальных соперников. Его слова передает «Матч ТВ».

30-летний спортсмен отметил, что его следующий бой с «вероятностью в 80 процентов» пройдет 7 сентября. Соперником станет победитель поединка за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. За пояс поспорят американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

«На данный момент ничего не утверждено, идут переговоры. Самое главное сейчас — дождаться самого боя», — подчеркнул Нурмагомедов.

Материалы по теме Год Орла Нурмагомедов наказал Макгрегора, Емельяненко вернулся, а Усик всех победил

Бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Порье и Холлоуэем пройдет 14 апреля в Атланте. Спортсмены встретятся в октагоне во второй раз. В первом бою на UFC 143 победу праздновал Порье.

Нурмагомедов продолжает отбывать дисквалификацию за участие в беспорядках после его поединка на UFC 229, который прошел в ночь на 7 октября 2018-го. Россиянин был отстранен Атлетической комиссией штата Невада на девять месяцев за нападение на тренера соперника Конора Макгрегора. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что ждет возвращения Нурмагомедова в сентябре 2019-го.

Нурмагомедов ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. В активе действующего чемпиона UFC 27 побед. Последняя была добыта в бою против Макгрегора и позволила россиянину защитить пояс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!