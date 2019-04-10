Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношениях с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит «Матч ТВ».

Нурмагомедов отметил, что переписывается с Роналду после каждого матча, но приглашать его в Дагестан не планирует. «Мне нужно будет охрану ему нанять. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь», — сказал боец.

По словам бойца, он не хотел бы отвечать за безопасность самого известного в мире спортсмена. «А так — в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить», — добавил он.

Нурмагомедов и Роналду поддерживают дружеские отношения. Россиянин рассказал, что познакомился с португальцем через Instagram. В феврале 2018-го спортсмены встретились и обменялись подарками: россиянин подарил футболисту папаху и в ответ получил игровую майку с автографом. Нурмагомедов также обещал позвать форварда в секунданты на один из следующих поединков.

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