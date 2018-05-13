Нурмагомедов возьмет Роналду в секунданты

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из следующих поединков. Об этом сообщает ТАСС.

«Хороший вопрос, я спрошу у Роналду. Думаю, что если у них будет межсезонье — то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то боюсь, что не получится», — заявил Нурмагомедов.

Нурмагомедов и Роналду поддерживают дружеские отношения. Россиянин рассказал, что познакомился с португальцем через Instagram. В феврале спортсмены встретились и обменялись подарками: россиянин подарил футболисту папаху и в ответ получил игровую майку с автографом.

29-летний Нурмагомедов стал чемпионом UFC в начале апреля, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе спортсмена 26 побед и ни одного поражения в ММА.

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