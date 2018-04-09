Нурмагомедов раскрыл содержание переписки с Роналду

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отправил ему сообщение до и после чемпионского боя в UFC.

«С Криштиану общались и до боя, и после боя. Сначала он спрашивал, состоится ли поединок. В пятницу у меня еще не было соперника, каждый час они менялись. Роналду желал удачи. А после боя написал: "Рад, что именно ты чемпион"», — заявил Нурмагомедов.

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В ночь на 8 апреля Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легком весе. После поединка россиянин заявил, что хочет подраться с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Боец также рассказал о желании провести мировое турне, после которого ирландец Конор Макгрегор будет умолять его о поединке.

Нурмагомедов рассказал о дружбе с Роналду в январе. Он отметил, что познакомился с португальцем через Instagram. В феврале спортсмены встретились и обменялись подарками: россиянин подарил футболисту папаху и в ответ получил игровую майку с автографом.

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