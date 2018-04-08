Нурмагомедов стал чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одолев американца Эла Яквинту. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Россиянин безоговорочно лидировал в первых двух раундах, фактически избивая соперника. В третьем раунде Яквинта собрался и нанес оппоненту мощных контрударов в голову, но не сумел переломить ход схватки.

Судьи отдали победу российскому бойцу единогласным решением. Яквинта, вопреки прогнозам, сумел выстоять все пять раундов

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно), у него по прежнему 0 поражений. У Яквинты это четвертое поражение при 13 победах (8 досрочно) и 1 ничьей.

Изначально Нурмагомедов должен был драться за титул с Тони Фергюсоном, однако тот снялся с заявки из-за травмы ноги. На замену ему поставили Макса Холлоуэя, однако 6 апреля стало известно, что и тот не сможет выйти в октагон по решению врачей.

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