Нурмагомедов поиздевался над Макгрегором после нападения

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением после нападения ирландца Конора Макгрегора на автобус, в котором он ехал вместе с участниками турнира UFC 223. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте журналиста MMA Fighting Ариэля Хэльвани.

«Мне смешно. Ты разбил окно? Зачем? Заходи. Если ты считаешь себя гангстером, то почему не вошел внутрь? Бруклин — историческое место для гангстеров. Ты хочешь со мной поговорить? Сообщи мне место, и я приеду. Без проблем», — приводит слова Нурмагомедова журналист.

Ранее, 6 апреля стало известно, что Макгрегор сам сдался властям после скандала с нападением на автобус. Он добровольно явился в полицейский участок.

Прошлой ночью ирландец бросил ограждение в автобус со спортсменами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. Действия бойца, вероятно, стали реакцией на лишение его чемпионского пояса. Макгрегор не защищал титул уже долгое время.

Нурмагомедову предстоит бой за титул чемпиона в легком весе UFC 7 апреля. Россиянин встретится с Максом Холлоуэем, который заменил выбывшего из-за травмы Тони Фергюсона.

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