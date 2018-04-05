Нурмагомедов оценил напавшего на автобус Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оценил поступок ирландца Конора Макгрегора, который атаковал автобусы с бойцами у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине, Нью-Йорк. Реакцию россиянина можно увидеть в комментариях к посту в Instagram-аккаунте MMAHistoryToday.

«Молодец», — коротко прокомментировал Нурмагомедов видео, где Макгрегор атакует транспортное средство. Кадры, запечатлевшие ирландца с другого ракурса, были опубликованы ранее. Из-за действий Макгрегора пострадал американский боец Майкл Кьеза. Предположительно, в автобусе находился и сам Нурмагомедов.

Нурмагомедову предстоит бой за титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 7 апреля. Россиянин встретится с Максом Холлоуэем, который заменил выбывшего из-за травмы Тони Фергюсона.

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