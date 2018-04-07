Арестованному Зиявудину Магомедову разрешили посмотреть бой Нурмагомедова

Совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося в СИЗО «Лефортово», перевели в камеру с телевизором, где он сможет посмотреть бой российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова.

По словам Мельникова, бизнесмен болеет за своего земляка. «Он очень хотел увидеть его бой, и в новой камере, где есть телевизор, он сможет увидеть трансляцию по спортивному каналу», — отметил правозащитник.

Брат Зиявудина Магомед Магомедов остается в карантинной камере, где нет телевизора и холодильника.

Материалы по теме Песочный человек На чем разбогател самый загадочный миллиардер России

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что братья Магомедовы готовы купить в СИЗО «Лефортово», где они находятся по подозрению в хищениях, телевизоры и холодильники. Представители ОНК отмечали, что арестованные хотят получать свежую информацию.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали 31 марта. По данным следствия, они похитили больше двух миллиардов рублей. Семь уголовных дел в отношении Магомедовых объединены в одно производство. Адвокаты предлагали залог в 2,5 миллиарда рублей за освобождение Зиявудина Магомедова, однако суд в этом отказал.

Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с американцем Элом Яквинтой за титул чемпиона в легком весе UFC 7 апреля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!