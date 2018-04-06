Хабибу Нурмагомедову нашли нового соперника

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов сразится за чемпионский титул с бойцом из Нью-Йорка Элом Яквинтой. Об этом у себя в Twitter сообщил журналист Ариэль Хельвани.

По словам Хельвани, контракт на бой Нурмагомедов — Яквинта почти подписан. «Это будет 5-раундовый бой. Это противостояние станет главным событием», — отметил журналист.

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Ранее, 6 апреля, сообщалось, что бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем не состоится. Американец был снят с турнира UFC 223 по решению врачей.

5 апреля ирландец Конор Макгрегор напал на автобус с Нурмагомедовым и другими спортсменами у въезда в «Барклайс-центр». Действия бойца, вероятно, стали реакцией на лишение его чемпионского пояса. Нурмагомедов после случившегося поиздевался над Макгрегором.

Бой за титул чемпиона в легком весе UFC состоится 7 апреля.

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