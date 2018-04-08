Нурмагомедов пожелал разобраться с напавшим на автобус с бойцами Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел «разобраться» с напавшим на автобус с бойцами UFC Конором Макгрегором. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале организации.

«Из-за этого инцидента я вышел из себя, потому что люди говорили, что внутри был я и вся моя команда. Но со мной было два человека. Когда понял, что эти ребята хотят найти меня, то, конечно, хотел выйти из автобуса, но охрана не выпустила», — заявил Нурмагомедов.

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Инцидент произошел 5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине. Макгрегор бросил в автобус тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал. В результате пострадали два бойца UFC. Макгрегор после этого добровольно явился в полицейский участок.

На турнире UFC 223 россиянин проведет поединок с бойцом из Нью-Йорка Элом Яквинтой. Изначально он должен был драться с Тони Фергюсоном, однако тот выбыл из-за травмы. Американского спортсмена заменил соотечественник Макс Холлоуэй, но он был снят с турнира по решению врачей.

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