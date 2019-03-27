Глава UFC обозначил сроки возвращения Нурмагомедова в октагон

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов проведет поединок уже в сентябре 2019-го. Об этом функционер рассказал в эфире подкаста UFC Unfiltered.

«В сентябре Хабиб вернется. Сейчас у него дисквалификация, потом Рамадан, во время которого он не выступает. Поэтому сентябрь», — сказал Уайт.

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Нурмагомедов отстранен от выступлений в октагоне на девять месяцев за участие в потасовке после боя на UFC 229. После победы над ирландцем Конором Макгрегором 30-летний россиянин набросился на тренера соперника Диллона Дэниса. Сам Макгрегор подрался с секундантами Нурмагомедова и позднее получил шестимесячную дисквалификацию.

Российский спортсмен — действующий чемпион UFC в легком весе. Обладатель временного титула в дивизионе определится по итогам боя американцев Макса Холлоуэя и Дастина Порье. Поединок состоится 13 апреля на турнире UFC 236.

В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения. Россиянин занимает третью строчку рейтинга лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

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