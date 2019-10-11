Стивен Сигал преподал урок Александру Емельяненко

Американский киноактер и мастер айкидо Стивен Сигал провел мастер-класс, который посетил российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

38-летний тяжеловес наряду с другими учениками следовал указаниям Сигала и выполнял различные техники айкидо. Примечательно, что, в отличие от других участников мастер-класса, Емельяненко был облачен в кимоно для дзюдо с черным поясом.

В ноябре Емельяненко предстоит бой по правилам бокса с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. За свою карьеру в MMA Емельяненко одержал 28 побед, семь поединков закончились его поражением.

В 2012 году в интервью Джимми Киммелу Сигал рассказывал, что помогал в тренировках бразильцам Лиото Мачиде и Андерсону Силве, которые на тот момент выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американец действительно общался со спортсменами, однако бойцы не подтвердили того факта, что Сигал выступал их наставником или учителем.

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