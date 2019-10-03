Появилось видео конфликта Емельяненко с соперником до боя

alexemelyanenko / Instagram

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко опубликовал видео, где у него возникла потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Спортсмен поделился роликом в Instagram.

На видео запечатлен эпизод, в котором Кокляев бросил кепку в сторону Емельяненко. В ответ российский тяжеловес попал кепкой по лицу пауэрлифтера, что и вызвало рассечение, о котором уже писали СМИ. Организатор встречи, блогер Азамат Бастанов призвал спортсменов не конфликтовать и выяснить отношения на ринге.

Поединок по правилам бокса между Емельяненко и Кокляевым пройдет 29 ноября в Москве.

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