Александр Емельяненко придумал новый вид MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко признался, что придумал новый вид смешанных единоборств. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

38-летний тяжеловес заявил, что считает современные MMA незрелищными, и поделился планами относительно собственного промоушена. «Я придумал новый вид смешанных единоборств — Universal World Fight», — отметил он.

Согласно задумке Емельяненко, бойцы будут проводить три раунда по разным правилам: в первом разрешена только ударная техника, во втором только борьба с ограничением времени на проведение болевых и удушающих приемов (30 секунд). В третьем раунде бойцам будет разрешено использование любых техник.

«Конечно, моя версия будет более зрелищной, чем классические ММА. Бойцы будут показывать себя с разных сторон. Люди приходят для того, чтобы посмотреть на бой, а не на 15-минутную возню в партере», — заключил он.

Предыдущий поединок по правилам MMA Емельяненко провел в августе 2018-го. Бой против американца Тони Джонсона завершился вничью. После этого у российского тяжеловеса были планы выступить под эгидой Russian Cagefighting Championship, однако контракт с бойцом был разорван на фоне инцидента в Кисловодске.

Ближайший бой Емельяненко — выставочный поединок по боксу против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Бой пройдет 29 ноября в Москве.

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