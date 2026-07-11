Северная Корея осудила США

Reuters: Северная Корея осудила саммит НАТО и призвала к денуклеаризации союзников США

Северная Корея осудила Соединенные Штаты Америки (США) и их союзников за действия, которые она назвала укреплением военных блоков и наращиванием вооружений, последовавшими за состоявшимся на этой неделе саммитом НАТО. Об этом сообщает Reuters.

МИД КНДР обвинил лидеров НАТО в том, что они представляют реализацию Северной Кореей своих законных суверенных прав как угрозу.

Северокорейское внешнеполитическое ведомство отметило, что альянс продемонстрировал более твердую приверженность противостоянию между блоками посредством увеличения расходов на вооружение и более тесного военного сотрудничества с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Пхеньян считает, что усилия по денуклеаризации должны быть в первую очередь сосредоточены на американских союзниках.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность, что истинный мир может быть достигнут только благодаря созданию сильной армии и укреплению национального ядерного арсенала. К числу мер по укреплению армии он отнес «качественное и количественное» увеличение ядерного арсенала страны.

