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14:51, 11 июля 2026Мир

Северная Корея осудила США

Reuters: Северная Корея осудила саммит НАТО и призвала к денуклеаризации союзников США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Северная Корея осудила Соединенные Штаты Америки (США) и их союзников за действия, которые она назвала укреплением военных блоков и наращиванием вооружений, последовавшими за состоявшимся на этой неделе саммитом НАТО. Об этом сообщает Reuters.

МИД КНДР обвинил лидеров НАТО в том, что они представляют реализацию Северной Кореей своих законных суверенных прав как угрозу.

Северокорейское внешнеполитическое ведомство отметило, что альянс продемонстрировал более твердую приверженность противостоянию между блоками посредством увеличения расходов на вооружение и более тесного военного сотрудничества с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Пхеньян считает, что усилия по денуклеаризации должны быть в первую очередь сосредоточены на американских союзниках.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность, что истинный мир может быть достигнут только благодаря созданию сильной армии и укреплению национального ядерного арсенала. К числу мер по укреплению армии он отнес «качественное и количественное» увеличение ядерного арсенала страны.

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