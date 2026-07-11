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14:56, 11 июля 2026Экономика

Россиянам рассказали о возможности снизить платежи за «коммуналку»

Депутат Госдумы Вольфсон: Отпуск является законным основанием для снижения платежей за ЖКУ
Мария Винар

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон рассказал россиянам об особом случае снизить платежи за «коммуналку». Его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять дней является законным основанием для снижения платежей за ЖКУ. Он напомнил, что это четко прописано в постановлении правительства РФ № 354. «Главное условие — вы должны отсутствовать дома более пяти полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения», — уточнил собеседник агентства.

Однако Вольфсон обратил внимание, что в первую очередь учитывается перерасчет за вывоз мусора (ТКО), который с 1 марта 2023 года должны делать всем, независимо от того, как в регионе начисляется плата.

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Что касается воды и газа, то в этой ситуации действуют другие правила. Депутат объяснил, что списание платы по нормативу осуществляется, если нет физической возможности установить в квартире счетчики. В случае, если они установлены, то оплачиваются употребленные газ и вода. При этом Вольфсон отметил, что за отопление, содержание жилья и капремонт придется платить всегда.

Сделать перерасчет можно до отъезда или в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, а также приложив к нему билеты, гостиничные чеки, путевки или справку от председателя садового товарищества, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов с группой депутатов внес в Госдуму проект о моратории на повышение платы за коммунальные услуги в этом году.

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