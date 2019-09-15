Александр Емельяненко подерется с пауэрлифтером

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проведет поединок по правилам бокса против соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева. Билеты на бой уже поступили в продажу.

Поединок состоится на «ВТБ Арена Парк» 29 ноября. Соперник Емельяненко не имеет опыта в единоборствах.

4 сентября Кокляев опубликовал фотографию в Instagram, где якобы ставит подпись под контрактом на бой против 38-летнего Емельяненко. До этого спортсмен неоднократно выкладывал видео подготовки к поединку.

Разговоры о бое начались еще весной. Тогда Кокляев и Емельяненко повздорили в социальных сетях.

Последний раз Емельяненко выступал в августе 2018 года. Тогда бой россиянина и американца Тони Джонсона завершился вничью. В марте с бойцом расторг контракт промоушен Russian Cagefighting Championship. Емельяненко был задержан в нетрезвом виде после того, как он скрылся с места ДТП в Кисловодске.

Емельяненко известен по выступлениям в японской организации Pride. Он — младший брат другого российского тяжеловеса Федора Емельяненко.

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