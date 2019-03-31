Александр Емельяненко подерется с бывшим бойцом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко узнал имя соперника на турнире «Битва на Волге 12». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Федерации СБЕ Самарской области.

Оппонентом 37-летнего Емельяненко станет бразильский тяжеловес Луис Энрике. Спортсмен известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), где одержал две победы и потерпел четыре поражения. Турнир в Самаре состоится 10 мая.

О том, что россиянин примет участие в турнире «Битва на Волге 12», стало известно 14 марта. Тогда Емельяненко объявил дату поединка, но отметил, что соперника ему не нашли. По информации ТАСС, организаторы вели переговоры с российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. В то же время спортсмен выступил с опровержением.

Изначально Емельяненко должен был выступить на турнире Russian Cagefighting Championshp 4 мая. Однако промоушен расторг с ним контракт на фоне ареста Емельяненко в Кисловодске.

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