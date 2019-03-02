Александра Емельяненко наказали за неповиновение полиции

Суд в Кисловодске вынес решение по делу российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Спортсмен осужден по статье административного кодекса («Неповиновение сотруднику полиции») и пробудет под арестом 10 суток. 37-летний Емельяненко признал свою вину и принес извинения представителям правопорядка.

1 марта боец был задержан в состоянии алкогольного опьянения местной полицией после того, как он скрылся с места ДТП на своем «Мерседесе». В сеть попало видео, на котором Емельяненко грубо разговаривает с сотрудником правоохранительных органов.

По данным СМИ, помимо административной ответственности, Емельяненко также грозило и уголовное преследование за оскорбление представителя власти.

Спортсмен уже был судим. В 2015 году его признали виновным в деле об изнасиловании. Емельяненко отбыл наказание и вернулся в спорт уже в 2016-м.

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