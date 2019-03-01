Стала известна причина задержания Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, 37-летний боец находился в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю отметили, что в отделение в Кисловодске действительно доставлен водитель, допустивший аварию.

Ранее 1 марта в распоряжение телеканала «360» попала запись, на которой запечатлен Емельяненко. Боец грубо разговаривал с представителем правоохранительных органов, при этом находясь за рулем золотистого «Мерседеса». По свидетельствам очевидцев, Емельяненко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, успел врезаться в несколько машин до того, как был задержан.

Емельяненко судим. Спортсмен был осужден за изнасилование домработницы в 2015 году и вышел на свободу в 2016-м.

В активе бойца 28 побед и семь поражений.

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