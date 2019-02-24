Александр Емельяненко дал пощечину партнеру по мастер-классу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко дал подзатыльник партнеру во время демонстрации технического элемента на своем мастер-классе. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте REDFURYMMA.

37-летний спортсмен демонстрировал защиту от захвата шеи. Его партнер, как показалось бойцу, «повис» на нем. Емельяненко нанес молодому человеку удар в область головы. «Не надо так говорить. Дома так будешь, с женой. Комплиментами обмениваться», — сказал он партнеру в ответ на его реплику и продолжил занятие.

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