Александр Емельяненко развелся с женой и спустя полгода обвенчался с ней

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко обвенчался с бывшей женой Полиной Селедцовой. Об этом он сообщил в Instagram.

Церемония прошла в Греции. С Селедцовой Емельяненко развелся в июле 2018-го, не объяснив причин. Для спортсмена этот брак был вторым.

Емельяненко женился на Селедцовой весной 2015 года, находясь в СИЗО. В мае его признали виновным в изнасиловании домработницы и отправили в тюрьму. Из колонии он освободился в ноябре 2016-го.

После выхода на свободу боец возобновил спортивную карьеру. Он провел пять поединков, в которых одержал четыре победы, еще один бой завершился вничью. Всего же на счету Емельяненко 36 поединков. Россиянин одержал 28 побед и потерпел семь поражений. В одном поединке зафиксирована ничья.

В ноябре он ушел из бойцовского клуба «Ахмат».

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