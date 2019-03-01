Пьяный Александр Емельяненко попался за рулем золотистого «Мерседеса»

В сети появились кадры, где российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко грубо разговаривает с представителем правоохранительных органов. Видео размещено в YouTube-канале «телеканала 360».

Инцидент произошел в Кисловодске. На видео 37-летний боец грубо разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, находясь за рулем золотистого «Мерседеса». Согласно данным телеканала, Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения и не сразу подчинился властям. До этого спортсмен врезался в несколько автомобилей.

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