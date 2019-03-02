Александр Емельяненко предстал перед судом и покаялся

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко раскаялся в ходе слушания дела о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Емельяненко признался, что «был неправ». Оправданием, по мнению бойца, может служить «состояние, в котором он был». Пока рассматривается дело, возбужденное по статье административного кодекса РФ («Неповиновение сотруднику полиции»). Суд ожидает дальнейших материалов.

Ранее 2 марта стало известно о возможном возбуждении уголовного дела в отношении Емельяненко по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

1 марта Емельяненко задержали после того, как 37-летний боец скрылся с места ДТП на золотистом «Мерседесе». В сети появилось также видео, где спортсмен в грубой форме общается с сотрудником правоохранительных органов.

Емельяненко уже был судим. В 2015 году его признали виновным в изнасиловании домработницы и поместили в колонию. Спортсмен вышел на свободу в 2016-м.

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