На Александра Емельяненко собрались завести уголовное дело

Российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко грозит уголовное дело за оскорбление представителя власти. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В отношении 37-летнего Емельяненко уже возбуждены три дела по административным статьям. Вопрос об уголовном преследовании по статье 319 УК РФ в данный момент решается.

1 марта Емельяненко был задержан полицией Кисловодска после того, как он скрылся с места ДТП. Оказалось, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения. Видео переговоров Емельяненко с сотрудником правоохранительных органов, где боец позволяет себе грубые высказывания, также появилось в сети. Он находился за рулем золотистого «Мерседеса» и, согласно показаниям очевидцев, перед задержанием врезался в несколько автомобилей.

Емельяненко уже имеет судимость. В 2015 году спортсмен был признан виновным по делу об изнасиловании. В 2016-м он вышел на свободу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



