Организаторы предстоящего боя Емельяненко отреагировали на его задержание

RCC Boxing Promotions (RCC) пока не будет отменять поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, задержанного накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора RCC Николая Клименко.

По его словам, организация будет разбираться в произошедшем. «Пока рано что-то комментировать. Бой, который запланирован на 4 мая, пока не отменен», — добавил он.

Александр Емельяненко был задержан 1 марта в Кисловодске. 37-летний боец находился в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю отметили, что в отделение в Кисловодске действительно доставлен водитель, допустивший аварию.

Емельяненко судим. Спортсмен был осужден за изнасилование домработницы в 2015 году и вышел на свободу в 2016-м.

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